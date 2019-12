Coppa Italia Serie C, Vantaggiato piega il Siena. Ternana in semifinale

© foto di Federico Gaetano

È la Ternana la prima semifinalista della Coppa Italia Serie C. La squadra umbra grazie a una rete di Daniele Vantaggiato dopo l’ora di gioco - Ottima percussione di Damian sul settore sinistro, palla in mezzo per il bomber ex Livorno che da due passi mette dentro con il mancino zittendo la curva di casa – sblocca il risultato segnando l’unico gol della serata che vale il passaggio del turno dove ora la Ternana attenderà la vincente di Catania-Catanzaro.