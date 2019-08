Coppa Italia Serie C, vince il Pontedera. 2-2 tra Modena e V. Verona

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si sono giocate oggi due sfide di Coppa Italia Serie C. Il Pontedera si è imposto per 2-1 sulla Pisoiese nel match valido per la seconda giornata del girone D. I granata sbloccano il risultato al 41’ con Tommasini, poi il pareggio di Falcone al 73’ e infine il gol vittoria di Bruzzo all’86’. Il Pontedera chiude quindi il girone a 4 punti, il 18 agosto il match tra Pianese e Pistoiese, con i bianconeri attualmente a un punto mentre gli arancioni restano a zero dopo questa sconfitta.

Finisce invece 2-2 il match tra Modena e Virtus Verona, valido per la prima giornata del Girone F. In vantaggio i rossoblu al 3’ con Odogwu, poi il raddoppio al 27’ con Magrassi. Due minuti più tardi arriva il gol del Modena con De Grazia, poi a 7’ dalla fine l’autogol di Casarotto che fissa il risultato sul definitivo 2-2. Nello stesso girone era a riposo l’Arringano. Le prossime due sfide saranno Arzignano-Modena e Virtusvecomp Verona-Arzignano.