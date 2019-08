© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si sono giocate stasera altre tre partite valide per la prima giornata di Coppa Italia Serie C. Buona la prima per la Juventus U23 allenata quest’anno da Fabio Pecchia. I bianconeri hanno piegato per 2-0 la Pergolettese grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Beruatto e Toure. Vittoria travolgente per il Gubbio che ha rifilato un netto 6-0 al Fano. In gol Battista, Sbaffo, Tavernelli, Malaccari, De Silvestro e Meli. Infine 3-2 tra Ternana e Olbia. Umbri avanti con Proietti, raddoppio di Ferrante. Rimonta sarda iniziata da Parigi e completata da Ogunseye. Ma nel finale Paghera regala la vittoria alle Fere.