© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' la Viterbese l'ultima qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia Serie C: la squadra laziale ha battuto quest'oggi per 1-0 il Teramo grazie alla rete di Pacilli al 63' (angolo battuto da Sini, azione che si sviluppa a destra con Vandeputte che mette dentro una grande palla per l'ex Lecce che trova una deviazione perfetta di sinistra imprendibile per Pacini).

Ora gli uomini di Calabro dovranno affrontare il Pisa: data e orario della gara non sono però ancora stati resi noti.