Sono andate in scena oggi pomeriggio alle ore 16:30 due gare valide per la prima giornata di Coppa Italia Serie C. L’Albinoleffe ha piegato per 1-0 la Giana Erminio grazie a una rete messa a segno al 13’ da Sibilli. La gara era valida per il Girone B di cui fa parte anche il Lecco, oggi a riposo. Nel Girone A (di cui fa parte anche il Como che oggi riposava), il Renate si è imposto sul campo del Gozzano. Anche in questo caso è 1-0 il risultato: decisivo il gol di Damonte al 51’.