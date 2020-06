Coppa Italia Serie C, Zampagna: "Per il popolo della Ternana vincere sarebbe felicità pura"

In vista della finale di Coppa Italia di Serie C in programma domani al 'Manuzzi' di Cesena fra Ternana e Juventus Under23 la Lega Pro ha raccolto i pensieri di un ex delle Fere come Riccardo Zampagna, ternano puro, che nella stagione 2003/2004 riuscì a vestire anche i colori della sua città: “La Coppa Italia sarebbe il primo trofeo della storia rossoverde, un momento di felicità per una città appassionata come la nostra, una… boccata d’aria pura di cui ci sarebbe bisogno. Il ternano vive in modo viscerale il calcio, si identifica nel club. E lo meriterebbe anche un presidente come Bandecchi, la società è solida e questa finale ne è una prova. Gallo la fa giocare molto bene, abbiamo anche noi degli elementi di qualità. Vorrei solo che ci fosse un po’ più di ‘ignoranza calcistica’: a volte siamo stati troppo belli e l’abbiamo pagata. Dovremmo essere più brutti e concreti. Conosco bene la Lega Pro, non cambia mai: è un campionato duro, ci vogliono combattenti".

Sulla Juventus Under23, poi, l'ex attaccante ha spiegato: "In una gara secca sarebbe stato meglio una squadra diversa dalla Juventus. Inoltre fa caldo e questo favorisce i giocatori più tecnici. La Juve ne ha diversi: a me piace molto Brunori, è un attaccante umbro che seguo da tempo, per me da Serie A".