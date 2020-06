Coppola (AIC) sul Catania: "Nessun no definitivo dai calciatori. Molti stanno valutando cosa fare"

In casa Catania la situazione resta complicata con diversi giocatori che anche oggi non si sono allenati in attesa di schiarite sul fronte societario e sugli stipendi. Intervistato da Tuttoc.com il consigliere dell’AIC Danilo Coppola ha fatto il punto della situazione: “La società è molto in difficoltà, il problema non è nuovo. Già in una situazione di campionato normale, quando ci sono club con problemi economici, alcuni calciatori preferiscono preservare la stagione futura piuttosto che rischiare in quella attuale. In questo caso, essendoci di mezzo anche tre mesi di sospensione, la situazione è ancora più delicata. È difficile anche giudicare o dare un consiglio perché sono situazioni strettamente personali, legate anche a eventuali offerte future da altri club e al rischio di infortuni. - continua Coppola – Al momento non ci sono ancora scelte definitive, alcuni stanno valutando il da farsi ed è giusto ricordare, comunque, che la messa in mora era stata fatta in precedenza, se qualche giocatore deciderà di astenersi non sarà una sorpresa avendo già chiesto la risoluzione del contratto. La scelta, comunque, avverrà a livello singolo, caso per caso. Non sarà collettiva".