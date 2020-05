Corbucci (Medico Gubbio): "Impossibile garantire il rischio zero. Pronto a dimettermi"

Anche il medico sociale del Gubbio Giangiacomo Corbucci si schiera contro la ripartenza del campionato, come tanti colleghi di Serie B e C, spiegando di essere pronto a lasciare il proprio ruolo: “Fino al momento in cui non sarà trovata una terapia efficace o un vaccino in grado di contrastare il Covid-19, il solo ipotizzare una ripresa dell'attività di preparazione a metà luglio o metà agosto è, dal punto di vista scientifico, aberrante. Il calcio è sport di contatto, nessun protocollo può garantire il rischio zero. - continua Corbucci al Corriere dell'Umbria - Se i medici non saranno tutelati si dimetteranno. Per quanto mi riguarda, se non si trovano terapie o vaccini e si vuole ricominciare a giocare, mi dimetterò immediatamente"