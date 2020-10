Corda: "Basta critiche ora. Se non ci salviamo a maggio Foggia può sputarci in faccia"

"Siamo arrivati l’11 agosto dell’anno scorso e abbiamo portato la squadra in Serie C, vincendo il campionato nel centenario del Foggia e facendo un risultato straordinario. Si è creato un ambiente non da Foggia perché c’è clima come se si fosse retrocessi o falliti. Non capisco l’essere sotto l’occhio del ciclone in questo momento. Forse c’è qualcuno che vorrebbe far svendere il Foggia. C’è gente che si presenta a fare offerte pubbliche ma non è che abbiano la storia di Berlusconi o Preziosi. Sono stanco di essere sempre io e i calciatori dell’anno scorso al centro del mirino"

Nella conferenza stampa odierna, per fare un punto su quanto sta succedendo in casa Foggia, è intervenuto Ninni Corda. Che, come riferito da calciofoggia.it, ha poi proseguito: "Chi lavora con noi non può pretendere di avere giocatori da 150 o 250 mila euro in questo periodo di Covid. Altrimenti probabilmente non avremmo preso nemmeno loro, ma allenatori provenienti dalla Serie B. Se poi non se la sentono non è colpa nostra. Noi siamo qui per non far fallire il Foggia perché non si deve fare il passo più lungo della gamba per poi fallire. Sulla gestione Capuano avete sentito l’audio che è uscito ed è terminato il rapporto perché è mancata la fiducia reciproca. Non sono mai entrato in questioni tecniche con lui. Ci eravamo fatti un patto di onore, ma è venuto meno. Con Maiuri siamo stati chiari. Lui ci ha chiesto calciatori da 120, 130 e 150 mila euro. Noi non siamo in grado di prenderli e lui ha deciso di non continuare il discorso. Noi abbiamo un budget da rispettare. Non siamo la succursale di nessuno, ma collaboriamo con società di A e di B che possono darci una mano. Noi ci dobbiamo salvare e se non ci riusciamo a maggio è giusto che la piazza ci sputi in faccia".

Conclude: "Ci mancano un attaccante, una mezzala e forse un difensore. Nel giro di 48 ore dovremmo prenderli. Hamlili? Lo avrei voluto prendere anche io, ma il procuratore si è impuntato e non voleva che si spostasse da Bari perché poteva essere reintegrato”.