Corriere del Veneto: “Palude Vicenza. E oggi è il D-Day”

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

“Palude Vicenza. Per lo Zanini-bis serve il giudice. Club, è il D-Day. Società all’asta: le offerte fino alle 12". Così apre il Corriere del Veneto in edicola puntando l'attenzione su campo e tribunale: “Tutti i segnali portano all’esonero di Franco Lerda e del vice Giacomo Chini, ieri sera sono partiti e non dovrebbero tornare a Vicenza. La prova che al ribaltone in panchina manca solo l’ufficialità, è che a dirigere la seduta di allenamento di ieri, a Isola Vicentina, c’era Davide Zenorini. - si legge ancora - Non dovrebbe presentarsi Brice Desjardins, per il gruppo Football ItalFrance Global Investments e non ci sono conferme nemmeno sulla presenza del gruppo capitanato da Gerardo Meridio, che già a giugno si era avvicinato al Vicenza per conto di un gruppo di imprenditori genovesi. L’incertezza cesserà oggi alle ore 12, termine per le offerte sul Vicenza, base d’asta a 1,47 milioni".