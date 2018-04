Corriere del Veneto: "Vicenza, allarme rosso". Niente scossa da Lerda

© foto di Federico Gaetano

"Vicenza, allarme rosso. Il Ko con il Santarcangelo consegna il solito Vicenza: fiato corto e poco carattere. Lerda, per ora, non ha dato la scossa. I tifosi rimpiangono già Zanini". Questo il titolo, con occhiello, del pezzo del Corriere del Veneto dedicato alle vicende in casa Lane.

Così l'inizio del pezzo: "Doveva essere la partita che, vincendola, avrebbe allargato il distacco a quattro punti dal Santarcangelo, allontanando la zona playout. Invece, nonostante il vantaggio di Comi nel primo tempo, nella ripresa il Santarcangelo guidato da Karel Zeman ha pareggiato e addirittura trovato il gol vittoria con l’ex Piccioni. Un tonfo pesantissimo, che porta il Vicenza all’ultimo posto e che, almeno al momento, ha detto che il cambio in panchina tra Nicola Zanini, rimpianto e salutato affettuosamente dai tifosi berici, e Franco Lerda non ha portato la scossa sperata".