Corriere del Veneto: "Vicenza, la procura ora valuta la bancarotta"

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

"Vicenza calcio, la procura ora valuta la bancarotta. Aperto un fascicolo. Giovedì nuova l’asta". Sin dalla prima pagina, sul Corriere del Veneto odierno, non ci sono buone notizie per i tifosi biancorossi. Dal breve titolo esterno a quello interno al quotidiano: "Vicenza calcio, la procura indaga sulla (possibile) bancarotta del club. A Borgo Berga si attende la relazione del curatore fallimentare De Bortoli".

All'interno dell'articolo leggiamo: "Dopo la dichiarazione di fallimento la procura ha aperto un fascicolo conoscitivo per verificare se vi siano gli estremi per procedere per bancarotta. E se così risultasse dalla relazione conclusiva del curatore fallimentare Nerio De Bortoli scatterà l’inchiesta, anche con possibili indagati. Ci sono da ricercare anche le eventuali responsabilità di chi potrebbe aver portato al fallimento il club biancorosso con i suoi 116 anni di storia e glorie calcistiche (la sentenza di fallimento è di gennaio), di chi potrebbe averne aggravato lo stato di insolvenza".