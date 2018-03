Corriere di Arezzo: "Meno 6 in classifica e altra penalità in arrivo"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

"Meno 6 in classifica e l'Arezzo precipita all'ultimo posto. Società punita per il ritardo nel pagamento degli stipendi a dicembre. Altra penalità in arrivo". Questo il titolo del Corriere d'Arezzo sulla penalità comminata agli amaranto nella giornata di ieri.

All'interno del pezzo si legge: "E non è finita perché prima della fine del torneo è in arrivo un'altra decurtazione di punti. Il verdetto del tribunale federale arrivato ieri era atteso: la sentenza riguarda il deferimento per il mancato pagamento di stipendi e contributi a dicembre 2017, saldati qualche giorno più tardi. Ora si aspetta il verdetto per quanto riguarda il mancato pagamento degli stipendi il 16 febbraio. Se arriverà la stessa pena l'Arezzo rischia di sprofondare in fondo alla classifica".