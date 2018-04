Corriere di Arezzo: "Servono un milione e 370mila euro"

Dalle colonne del Corriere di Arezzo arrivano gli ultimi aggiornamenti sulla situazione societaria del club amaranto: "Servono un milione e 370mila euro. La Cava e Corradi gelano l'Arezzo" il titolo in apertura dell'inserto sportivo: "A leggere le cifre che accompagnano il bando completo dell’asta per l’Arezzo, si direbbe che questa sia un’operazione da nababbi. I freddi numeri dicono che per chiudere tutta l’operazione dal 16 di aprile fino al 30 di giugno servono un milione e 370mila euro.Cifre che hanno fatto raffreddare un po’ gli animi di Giorgio La Cava e di Simone Corradi, i due imprenditori che stanno comunque preparando l’offerta. Le cifre dicono che per prendere il Cavallino occorrono diversi soldi fino a giugno. E altrettanti da luglio in poi quando ricomincerà la stagione. Ma quale stagione? Gli ultimi risultati sul campo hanno portato conforto e fiducia, ma non dimentichiamo che presto ci sarà una nuova penalizzazione - attesa anche quella per il 16 di aprile - così come ci sarà il ricorso (a fine mese) presentato dalla società amaranto per il -6 di una settimana fa. Il rischio dunque rimane. Cioè quello di prendere una società in Lega Pro ad aprile e ritrovarsi in serie D a maggio".