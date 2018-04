Corriere di Viterbo: "Coppa e campionato, le tappe gialloblù"

"Coppa e campionato, le tappe gialloblù. Alessandria e Olbia montagne da scalare": questo il titolo del Corriere di Viterbo nella pagina dedicata alla Viterbese.

Dove è poi spiegato: "Lavoro a testa bassa e senza sosta per la Viterbese a meno tre dalla finale bis di Coppa Italia contro l'Alessandria in programma dopodomani alle 14.30 allo stadio "Giuseppe Moccagatta" già tutto esaurito. Squadra in campo anche ieri mattina al "Paris" di Grotte di Castro dove il sole spinge la squadra di Sottili verso l'impresa. Il tecnico toscano ha potuto lavorare con grande attenzione sia sull'aspetto fisco con il gruppo praticamente al gran completo, tranne De Vito, che su quello tattico".