Corriere di Viterbo: "Giuliano IV all'opera". Sfida a Pistoia

"Giuliano IV all'opera. 'Viterbese a Pistoia per fare la partita'": questo il titolo che il Corriere di Viterbo dedica alla Viterbese, oggi chiamata all'esame Pistoiese, con Giuliano Giannichedda all'esordio in panchina. Tanto che il quotidiano prosegue poi: "Si volta ancora pagina, la Viterbese riparte da Pistoia, riparte da Giuliano Giannichedda, il quarto allenatore stagionale, chiamato a guidare una squadra - ancora in piena corsa in campionato e in finale di coppa - che non assapora il successo esterno da due mesi".