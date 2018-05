Corte d'Appello FIGC: vince la Vibonese, doveva disputare la Serie C

È giunta quest'oggi la decisione della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite in merito al ricorso della Vibonese "avverso la declaratoria di infondatezza e inammissibilità del ricorso proposto ex artt. 30 e 32 C.G.S. CONI, nei confronti della Società ACR Messina (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 51/TFN del 22.3.2018)". Lo stesso è stato "accolto, annullando la decisione impugnata, e, per l’effetto, è stato disposto il posizionamento della società ACR Messina all’ultimo posto in classifica del campionato di Lega Pro, girone C, nella stagione sportiva 2016/2017".