Coscarella: "A volte mi chiedo se è il caso di fare calcio a Rende"

Il presidente del Rende Fabio Coscarella ha fatto il punto della situazione in casa calabrese: “A volte mi chiedo se è il caso di fare calcio a Rende, i tifosi si fanno strumentalizzare dai discorsi politici, in prossimità delle elezioni comunali. -spiega Coscarella come riporta Il Quotidiano del Sud - I costi di una partita superano i ricavi del botteghino e forse dovrei fare calcio altrove, ma a Rende sono legato da questioni affettive, perché mio padre in passato diede lustro a questa città. Dovrei essere supportato e incentivato, una prima parte dei finanziamenti per il nuovo stadio è già pronta, attendiamo i lavori per la realizzazione della rotatoria".