Cosenza, ag. Baclet: "Stiamo parlando del rinnovo con la società"

Il futuro di Allan Pierre Baclet, attaccante classe '83, potrebbe essere ancora al Cosenza come rivela il suo agente Maurizio De Rosa a Zonacalcio.net: “Il Cosenza quest’anno ha allestito un organico importante e manca sicuramente qualche punto rispetto alle aspettative iniziali. Sono sicuro che nei play off Baclet ed il Cosenza saranno protagonisti. - continua De Rosa - Il ragazzo, nel mercato di gennaio, ha avuto diverse richieste ma il presidente ha messo il veto per la cessione e adesso stiamo parlando di rinnovo".