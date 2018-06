Cosenza, Braglia: "Ci siamo meritati questa finale"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Cosenza in finale dopo il 2-0 al Sudtirol frutto del gol griffato Baclet al 24' della ripresa e dell'autogol di Frascatore in pieno recupero (49'). Una qualificazione in extremis che il tecnico silano Piero Braglia celebra a caldo ai microfoni di RaiSport: "Abbiamo fatto una gran partita e ci siamo meritati questa finale, credo che su questo nessuno possa dire nulla. E' stata difficile perché loro sanno difendersi bene. Ce la aspettavamo così e sapevamo che ad un certo punto avremmo dovuto cambiare qualcosa. L'inserimento di Baclet? Lui sapeva già che avrebbe giocato".