Cosenza, Braglia: "Vogliamo provare ad arrivare fino in fondo"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il tecnico del Cosenza Piero Braglia ha parlato in vista della sfida contro la Sambenedettese: “Sappiamo bene quali insidie presenta una gara del genere. Siamo preparati e siamo pronti a fare la nostra solita partita e a giocare lealmente come siamo abituati a fare. Per questo ribadisco che noi non abbiamo mai “azzoppato” nessuno. Servirà una grande prestazione per continuare il nostro cammino. Perché noi vogliamo provare ad andare fino in fondo. Per noi stessi, per la società e per la tanta gente che ci segue”.