Il Cosenza si prepara al derby calabrese contro il Crotone, in programma domani e valido per la 15ª giornata del Girone C di Serie C. Una sfida importante per proseguire il percorso di crescita intrapreso dalla squadra di Federico Coppitelli, che nelle ultime settimane ha costruito un gruppo sempre più compatto, raccogliendo risultati positivi e avvicinandosi alle zone alte della classifica. Il tecnico rossoblù, intervenuto alla vigilia della partita attraverso i canali ufficiali del club, ha sottolineato soprattutto la dedizione dei propri calciatori, mettendo però in guardia sulle insidie rappresentate dall'avversario. Non mancano, inoltre, alcune defezioni: Dalmazzi, Clemente e Achour non saranno disponibili, mentre arrivano buone notizie dai recuperi di McJannet e Contiliano.

Il momento del Cosenza e la crescita del gruppo

"Lavoro ed entusiasmo stanno dando i loro frutti. Dobbiamo continuare a spingere, siamo sulla strada giusta". Coppitelli parte dall'analisi del momento della sua squadra, evidenziando il contributo di un gruppo che sta rispondendo alle sollecitazioni dello staff tecnico con grande professionalità.

"L'impegno e la disponibilità che stanno mettendo questi ragazzi è fuori dal comune. La forza e l'energia che si sono create ci stanno restituendo questi risultati, le custodiamo con grande gelosia".

Il tecnico, tuttavia, invita a non abbassare la guardia, nonostante il buon percorso compiuto finora. La classifica offre prospettive interessanti, con playoff e salvezza diretta entrambi a pochi punti di distanza, ma non permette distrazioni: "Dobbiamo però ricordare sempre che, purtroppo, non ci è consentito abbassare neanche leggermente la nostra qualità nella prestazione".

Tre assenze, recuperati McJannet e Contiliano

In vista della trasferta contro il Crotone, Coppitelli deve fare i conti con alcune assenze importanti. "Domani non ci saranno Dalmazzi, Clemente e Achour. Queste assenze sicuramente alzano il coefficiente di difficoltà della partita".

Ci sono comunque indicazioni positive dall'infermeria: "Abbiamo recuperato McJannet e Contiliano che sono ora in piena forma fisica".

Per quanto riguarda gli altri indisponibili, il tecnico guarda alla prossima settimana: "Se gli esami strumentali confermeranno che sono in ripresa, la prossima settimana potranno tornare a darci supporto sia Achour (che nel frattempo avrà risolto il suo lieve problema muscolare) sia Clemente (che inizierà il processo di riatletizzazione)".

L'insidia Crotone: "Serviranno fame e concentrazione"

Il pensiero di Coppitelli è poi rivolto alle caratteristiche dell'avversario. Il Crotone rappresenta un ostacolo particolarmente impegnativo, soprattutto per la qualità del reparto offensivo e per il valore complessivo della rosa.

"A Crotone vogliamo dare continuità a quello che stiamo facendo. Servirà una partita importante perché avremo di fronte una squadra che ha valori, con un tridente offensivo da far invidia e giocatori di alto livello".

L'allenatore rossoblù riconosce anche come i pitagorici abbiano raccolto finora meno di quanto avrebbero meritato, considerando le prestazioni offerte: "È una realtà che ha raccolto meno di quello che meritava e i dati lo confermano. Tant'è che mette sempre difficoltà gli avversari".

Infine, il messaggio alla squadra in vista del derby: "Per affrontare il Crotone domani dobbiamo avere fame, concentrazione e rispondere presenti". Un appuntamento nel quale il Cosenza cercherà di confermare quanto di buono costruito finora, consapevole che per continuare a inseguire le proprie ambizioni servirà mantenere elevati intensità e rendimento.