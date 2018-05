Cosenza, Guarascio lancia la sfida playoff: "Trapani già battuto tre volte"

Eugenio Guarascio, presidente del Cosenza, commenta dalle colonne di TuttoC.com la sfida playoff contro il Trapani, decisa dal sorteggio odierno a Firenze. Una doppia gara tra due club del Girone C, con la sfida d'andata in casa dei calabresi, al San Vito-Marulla, questo weekend: "Il percorso playoff è appassionante. Affronteremo il Trapani già incontrato tre volte in questa stagione riuscendo a prevalere. È una delle migliori compagini della categoria, domenica servirà l'aiuto del nostro pubblico per gettare le basi per un'altra impresa".