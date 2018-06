Cosenza, Guarascio: "Siamo all'ultimo miglio per realizzare un sogno"

Il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio ai microfoni del sito ufficiale del club ha parlato della qualificazione per la finale dei play off e di un sogno come la Serie B che si fa sempre più concreto: “Non è ancora finita, il Cosenza e Cosenza hanno conosciuto ieri sera una memorabile giornata. Dopo la splendida vittoria contro il Sudtirol mi resta negli occhi, nella mente e nel cuore lo spettacolo senza precedenti del nostro pubblico che ha dimostrato ancora una volta come la passione e il tifo per i lupi sia incredibile. - continua Guarascio - Siamo all’ultimo miglio per raggiungere il sogno, possiamo e dobbiamo farcela. Sabato a Pescara avremo ancora bisogno di quel pubblico, di quei ragazzi, di quella guida tecnica, di tutti noi. Cosenza e il Cosenza meritano che questa magnifica cavalcata raggiunga l’obiettivo finale".