Cosenza, infortunio Monaco: solo spavento per il difensore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un violento scontro di gioco tra compagni, con Salvatore Monaco che ha avuto la peggio. L’involontaria testata del compagno di squadra Kanoute, ha fatto sì che il difensore del Cosenza lasciasse anzitempo il terreno di gioco dove si stava disputando il match con il Cittadella, ma le sue condizioni non sono apparse gravi: uscito in barella, ha rimediato una ferita profonda all’altezza del sopracciglio e dei punti di sutura, ma è sempre rimasto cosciente.

A comunicarlo, in attesa di note della società, è Raisport, che sta trasmettendo il match del "Tombolato".