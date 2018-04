Cosenza, la Giana e la Viterbese sulle tracce di Calamai

© foto di Giuseppe Scialla

L'essere in scadenza di contratto sta rendendo Matteo Calamai molto appetibile in terza serie. Il classe '91, che a fine stagione terminerà, a meno di rinnovi, l'avventura al Cosenza, secondo quanto raccolto da TuttoC.com sarebbe seguito con interesse da Giana Erminio e Viterbese, entrambe nel Girone A di Serie C.