Cosenza, Loviso: "Ora siamo una squadra vera"

© foto di Giuseppe Scialla

Il centrocampista del Cosenza Massimo Loviso ha parlato ai microfoni di TuttoC.com del momento della squadra: “Siamo partiti così così, ma poi ci siamo ripresi e siamo diventati una squadra vera. Domenica contro il Bisceglie, una squadra che è attualmente nei play off, sarà una bella partita, loro vorranno confermare gli ultimi risultati importanti, ma noi vogliamo assolutamente vincere. - conclude Loviso - A livello personale sto bene, ma si può sempre migliorare, so che posso dare il mio contributo e sono convinto che arriverà il momento giusto per giocare con continuità”.