Cosenza, Pascali: "Forte emozione sfidare il Cittadella"

© foto di Giuseppe Scialla

Manuel Pascali, difensore del Cosenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoB.com in vista del match contro il Cittadella, suo ex club: “Per la prima volta torno da ex dato che non ho più incontrato le altre squadre in cui ho giocato, quindi sarà davvero emozionante e non vedo l’ora di rivedere tutti, magari anche per fare uno sgambetto! Lì ho vissuto due anni fantastici tra il ritorno in B, il mantenimento della categoria, i forti legami che si sono creati. Chi temo in campo? Schenetti, ormai uno dei più forti in B, Iori, gli attaccanti e la loro solidità e consapevolezza: grazie a DS e Mister giocano allo stesso modo da quattro anni trovando sempre nuovi innesti che si integrano alla perfezione. È un vantaggio che li porterà lontano, hanno capito cosa serve per fare il salto definitivo”.