Cosenza, Perez si sblocca: "Un gol per squadra e società"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo otto gare è arrivata la prima rete di Leonardo Perez con la maglia del Cosenza, una rete importante che ha regalato tre punti ai calabresi contro il Racing Fondi. “Questo è un gol per tutta la squadra che mi ha accolto benissimo e per la società che ha investito su di me e mi ha fatto sentire a casa. C'erano tante aspettative su di me e ho faticato a ripagarle subito, ma finalmente ce l'ho fatta e per di più in un momento difficile in cui raccoglievamo poco. - continua Perez nel dopo gara come riporta Tuttoc.com - Con il lavoro e il sacrificio alla fine si raccoglie tutto quello che si è seminato”.