Cosenza super a San Benedetto, è semifinale col Sudtirol

© foto di Giuseppe Scialla

Blitz del Cosenza a San Benedetto del Tronto (2-0) nel ritorno del quarto di finale play-off di serie C e passaggio alle semifinali in cassaforte dopo la vittoria al San Vito-Marulla di quattro giorni fa (2-1). I silani guadagnano il doppio match col Sudtirol grazie ad una prova tatticamente ineccepibile, gagliarda in fase difensiva e feroce nelle ripartenze che hanno messo spesso in difficoltà gli equilibri marchigiani. Si parte e gli ospiti sbloccano subito la gara (6'): Tutino addomestica un pallone in piena area e chiama Mungo (nella foto) a rimorchio, bolide di sinistro che fredda Perina sul primo palo. La Samb fatica a reagire e per vedere una sortita degna di nota bisogna aspettare il 20': Bellomo assiste Marchi che, però, cincischia troppo davanti a Saracco consentendo a Camigliano di rinviare. Sugli sviluppi dell'azione, Palmiero si fa anticipare da Bove che, tuttavia, spara alle stelle da buona posizione. Lo stesso Palmiero si riscatta quando il suo lancio chirurgico pesca Okereke: Perina esce male ma l'attaccante nigeriano non riesce ad affondare in rete facendo svanire il break calabrese. Fioccano gli ammoniti ed i falli che spezzettano la gara rendendo difficile il compito gestionale del bolognese Prontera. Nella Samb è sempre Bellomo a salire in cattedra, prima quando serve Miracoli che manda altissima la propria conclusione, poi infilandosi poco prima dell'intervallo in area silana (tiro di poco a lato). Marchigiani, insomma, generosi ma Cosenza sempre attento, che mura sistematicamente gli attacchi avversari e riparte con intelligenza.

Nella ripresa, il copione del match non cambia: Samb all'attacco, Cosenza che contiene senza particolari difficoltà. Anzi, sono gli ospiti ad andare vicini al raddoppio con un bolide di Palmiero su cui Perina si rifugia in angolo. Col passare dei minuti, i padroni di casa aumentano i ritmi, affidando molte delle loro iniziative all'inventiva di Bellomo ed a qualche traversone per la testa di Miracoli. Ma di vere occasioni non se ne vedono e, semmai, la gara inizia a farsi ancora più cattiva rispetto al primo tempo, con diversi interventi scomposti e qualche principio di rissa sedato da Prontera. Dopo la rete annullata per fuorigioco a Bruccini nella prima frazione, anche l'esultanza di Tutino (autore di una pregevole segnatura) viene stoppata per un altro offside. E' un Cosenza che sa far male, guidato da un Tutino strepitoso e in forma smagliante. Proprio l'attaccante napoletano, lanciato addirittura dalla difesa, percorre una quarantina di metri presentandosi da solo davanti a Perina: fallo quasi inevitabile dell'ex portiere silano e rigore trasformato da Baclet (76') con palla da una parte e numero uno di Moriero dall'altro. Con tre gol da recuperare, la Samb non ne ha più e, al di là del cuore, non può metterci più lucidità. Una punizione di Tomi sfila a lato, quindi Rapisarda, imbeccato ancora da Bellomo, si fa anticipare sottorete da Dermaku che evita un gol praticamente fatto. Finisce così: il Cosenza approda in semifinale e può festeggiare con i suoi 1000 tifosi accorsi al Riviera delle Palme. Il sogno rossoblù continua.