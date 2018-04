Cosenza, Trinchera: "Dobbiamo fare mea culpa per il derby"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Ospite della trasmissione sportiva 'Replay' in onda sull'emittente Ten Stefano Trinchera, ds del Cosenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "C’è un po’ di delusione da parte mia ed anche un pizzico di rammarico perché il derby è molto sentito ed avremmo voluto vincerlo, ma ieri è mancato qualcosa: dobbiamo fare il mea culpa e scusarci con i nostri tifosi perché avremmo voluto regalare loro questa gioia. Sicuramente si avvertiva una certa tensione, nello spogliatoio ho spiegato ai ragazzi che saremmo dovuto essere concentrati soltanto sulla gara, i nostri giocatori invece hanno messo in campo un po’ di timore e nervosismo che ha portato ad una prestazione sottotono. Penso che non ci siano giustificazioni che tengano, ma non voglio fare la parte di chi deve attirarsi simpatie: questa partita andava giocata in modo diverso, purtroppo nell’ultimo periodo in casa stiamo faticando perché arrivano squadre che vengono qui solo a difendersi; noi, dal canto nostro, abbiamo fatto poco per cambiare lo scenario, dobbiamo essere più spregiudicati. Fuori giochiamo più sereni perché gli avversari sono costretti a fare la partita. Non mi sembra opportuno buttare la croce sugli attaccanti, la squadra deve mettere il nostro potenziale offensivo nella condizione migliore per segnare: se un attaccante non segna sotto porta la critica è giusta, ma oggi dobbiamo accettare le critiche per una prestazione sottotono contro una squadra alla nostra portata. Fuori casa abbiamo fatto grandi prestazioni anche contro le prime classificate, ma per ora è importante cambiare passo soprattutto in casa. Il quarto posto? Dobbiamo arrivare ai play-off nel migliore dei modi, sono una contesa che vince chi arriva nella condizione psico-fisica migliore".