CR7 vola, l'AlbinoLeffe... lo richiama sulla terra

Cristiano Ronaldo vola... l'AlbinoLeffe risponde. E' da ieri argomento del giorno il gol che CR7 ha rifilato alla Sampdoria, uno stacco di 2,56 metri finalizzato con il centro di testa, ma il club lombardo, che milita in Serie C, ha voluto ricordare che anche un loro ex tesserato, Giuseppe Biava, ha emulato - o meglio, anticipato - il talento bianconero con un altrettanto imperioso volo.

