Crippa: "Complimenti al mio Renate. Nedved? Se la prenda con Delli Carri, non con noi"

vedi letture

Un Natale da capolista. Un 2020 chiuso con una vittoria.

Decisamente un ottimo momento per il Renate, che sta registrando numeri da capogiro: primo attacco del Girone A, miglior differenza reti, miglior rendimento esterno (dove sono stati collezionati 20 dei 27 punti disponibili) e il secondo miglior rendimento tra le mura amiche. Non solo, le pantere guidano la graduatoria del proprio raggruppamento da 40 giorni abbondanti.

Tutta la soddisfazione del momento, ai canali ufficiali del club, è espressa dal DG Massimo Crippa: “Voglio fare grandi complimenti a tutti, oltre agli auguri per un sereno Natale. Se siamo primi è perché il nostro percorso ha avuto una crescita esponenziale col passare delle settimane. Il campionato non era iniziato nel migliore dei modi, ma la continuità di prestazioni e risultati hanno fatto la differenza. Sia chiaro, nessuno ci ha regalato nulla in queste 17 giornate di campionato, le vittorie sono state il frutto dell’eccellente lavoro portato avanti dallo staff tecnico guidato da Aimo Diana, e naturalmente dai giocatori. E non dobbiamo dimenticarci dello straordinario lavoro dello staff medico nella gestione dell’emergenza Covid-19, l’apporto di tutti i membri del gruppo-squadra che supportano i ragazzi, senza far mancar loro nulla. Quando si è al comando, il merito è di tutti, nessuno escluso"

Nota poi sul Ds Antonio Obbedio: “Con Antonio si è creato subito un ottimo feeling. Ha avuto il grande merito di adattarsi velocemente ad una realtà come Renate, quindi sono contento di anticiparvi che a breve ufficializzeremo il rinnovo di contratto“.

Un'ultima considerazione sulle dichiarazioni di Pavel Nedved, che non ha digerito la sconfitta di ieri della sua Juventus U23: "Anche ieri il Renate ha meritato di vincere, per la grande prestazione offerta e per l’immediata reazione allo svantaggio. Credo che Nedved (in merito al rigore concesso ai nerazzurri, ndr) non debba prendersela con la terna ma con Delli Carri, perché la reazione scomposta su Esposito legittima espulsione e calcio di rigore. Ripeto, in questa lunga serie di risultati positivi, c’è tutta l’applicazione e la voglia di migliorare di questo gruppo. Che nessuno può sminuire sulla base di episodi del genere…” .