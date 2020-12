Crisi Livorno, il sindaco Salvetti: "Ghirelli ce la sta mettendo tutta per salvare il club"

Sulla crisi societaria del Livorno è intervenuto dai microfoni di TeleCentre2 anche il sindaco della città toscana Luca Salvetti: “E’ vero che ieri ho convocato una videoconferenza tra Navarra, Spinelli e il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, ma è altrettanto vero che non conosco gli sviluppi di eventuali trattative intercorse tra i due soci. A pochi giorni dalla scadenza che potrebbe decidere, in negativo, il futuro del Livorno calcio mi sono sentito in dovere, per quel che mi è possibile, di fare la mia parte affinché la società esca da questo impasse. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente il presidente Ghirelli che effettivamente ha preso a cuore la situazione della società e ce la sta davvero mettendo tutta per salvare il Livorno”.