Crisi Lucchese, il sindaco: "Forse giocata l'ultima al Porta Elisa"

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini ieri pomeriggio ha inviato una lettera aperta al mondo imprenditoriale e alla tifoseria rossonera nel tentativo di salvare la Lucchese, ormai a un passo dal fallimento: “La situazione della Lucchese è critica e quella con la Pistoiese di domenica scorsa potrebbe essere l’ultima partita in Serie C giocata al Porta Elisa”. Questo il grido di Tambellini dopo le cose sono precipitate nonostante a dicembre vi sia stato un cambio di proprietà, per un euro, a una cordata romana invisa all’intera città. La Lega Pro attende ancora la documentazione per il passaggio di quote e se non dovesse arrivare vi sarà l’esclusione dal prossimo campionato. Inoltre non è stata ancora sostituita la vecchia fideiussione, non ritenuta valida dalla Lega, e se non sarà fatto entro il 30 gennaio potrebbero arrivare 8 punti di penalizzazione o addirittura le revoca dell’affiliazione. A questo si aggiunge il decreto ingiuntivo che il Comune sta per recapitare alla Lucchese per riscuotere i canoni di affitto dello stadio (75 mila euro) non pagati negli ultimi tre anni. Un primo passo per togliere l’impianto alla società rossonera, anticamera della scomparsa.