Cristiano Lucarelli, il mister che piace in Serie C

Non si ferma la Serie C, che, per quanto riguarda le panchine, sembra proprio non trovare pace. Tanti gli esoneri già avvenuti, imminenti altri, con le piazze del sud che sembrano in gran fermento, e che puntano a un solo nome: Cristiano Lucarelli.

In principio fu Catania – L’esperienza di Andrea Camplone sulla panchina etnea sembra ormai giunta al capolinea, e il nome più caldo per la sua successione è quello del tecnico livornese, che aveva già allenato il club di Lo Monaco. In ballo però anche Andrea Sottil, legato ai siciliani con contratto biennale, e reduce proprio dall’esperienza in rossazzurro.

Insiste il Catanzaro – Segnato anche il destino di Gaetano Auteri, esonerato poco fa dalle aquile, che, secondo quanto riferito da Sky sarebbero in forte pressing sul mister. Non unico uomo valutato, perché tuttoc.com riferisce di un imminente accordo con Gianluca Grassadonia.

Nel mezzo la Sicula Leonzio – Tra i due litiganti il terzo gode? Sembra di no, ma comunque i bianconeri ci provano. Sulla graticola, sempre stando a quanto riferito da Sky, mister Vito Grieco, ma Lucarelli sembra molto distante.