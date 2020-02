Culina: "Padova pronto per la B, voglio vincere il campionato"

© foto di LR Press

Il centrocampista Antonini Culina ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo al Padova spiegando di credere fortemente nel primo posto nonostante il distacco dal Vicenza: “La trattativa è nata nelle ultime ore di mercato, mi sento più in Serie B che in Serie C perché ho trovato una società importante e un gruppo molto forte, più di quanto mi aspettassi, con diversi giocatore che hanno un passato in Serie A e B. Sono qui perché voglio vincere il campionato, abbiamo tanti punti da recuperare, ma credo ancora al primo posto. - continua il croato come riporta Padovagoal.it - Siamo una squadra pronta per andare in B, ma dobbiamo lavorare duramente per raggiungere questo obiettivo”.