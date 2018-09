Cuneo, arriva l'attaccante Kevin Gissi

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Un nuovo attaccante per il Cuneo. Così come riportato da campioni.cn, il club biancorosso avrebbe trovato l'accordo per ingaggiare Kevin Gissi. L'attaccante classe '92 italo-argentino, che vanta svariate esperienze in Spagna, Lettonia ed Uruguay, è reduce dall'esperienza al Club Sportivo Independiente Rivadavia, compagine della serie cadetta argentina.