Cuneo, c'è la firma dell'esterno offensivo Ferri

Il Cuneo rinforza il proprio attacco. Jacopo Ferri, esterno offensivo classe '95, come è visibile nella foto di TuttoC.com, ha firmato con il club biancorosso. Contratto fino a giugno 2019 per l'ex prospetto di Roma e SPAL che in C ha giocato con le maglie di Messina, Piacenza e Renate.