Ore di attesa in casa Cuneo, ma non solo. Il club piemontese attende per quest'oggi la sentenza della Corte d’Appello federale, che, dopo il ricorso presentato proprio dalla società, potrebbe restituire alla stessa qualche punto, decurtando di fatto la penalizzazione.

Cambierebbe però poco se i punti ridati fossero due: gli attuali 24 punti diventerebbero 26, e sarebbe comunque playout contro la Lucchese, come è allo stato attuale. Non diverso lo scenario che si aprirebbe se ai biancorossi fossero restituiti 4 punti: la squadra di Scazzola arriverebbe a quota 28, pari merito con l'Albissola, che però, avendo gli scontri diretti a favore (2-0 all'andata e 1-1 al ritorno), rimarrebbe salva. Altri scenari appaiono improbabili.