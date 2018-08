© foto di Federico Gaetano

E' possibile il ritorno in Italia per McDonald Mariga (31), centrocampista svincolato dallo scorso 1° luglio dopo l'ultima stagione trascorsa in Spagna tra le file dell'Oviedo. Gazzamercato.it fa sapere che il centrocampista ex Inter, Parma e Latina può finire in Serie C: il Cuneo, infatti, è sulle sue tracce.