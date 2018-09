Cuneo, Santacroce: "Con Moscardelli bel duello sempre leale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un bel Cuneo esce sconfitto a testa alta dall'Arena Garibaldi di Pisa. Tra i migliori in campo l'esperto centrale Fabiano Santacroce che in sala stampa - come raccolto dai colleghi di TuttoPisa.it - si è così espresso: "Sto provando a portare la mia esperienza in questa squadra molto giovane fatta di ragazzi validi che vogliono emergere. Stasera abbiamo giocato una gran partita contro una squadra molto forte e sono contento per come ci stiamo applicando. Con Moscardelli è stato un bel duello ma sempre leale. Questa categoria è molto difficile ma i miei compagni devono credere di più nei loro mezzi e capire che possono diventare una squadra importante".