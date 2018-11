Cuneo, Scazzola: "Facciamoci trovare pronti senza condizionamenti"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Vigilia di gara in casa Cuneo, con la truppa di mister Cristiano Scazzola che sarà impegnata domani, tra le mura amiche del "Fratelli Paschiero", contro il Novara. Ed è proprio l'allenatore, attraverso i canali ufficiali del club biancorosso, a parlare del confronto:

"Stiamo bene di testa, nonostante le numerose defezioni. Ci attende avversario ben attrezzato, che non sfigurerebbe in altre categorie, ma cercheremo come al solito di farci trovare pronti. Senza condizionamenti di sorta. L'importante sarà tirar fuori la prestazione e la crescita progressiva dei nostri giovani".