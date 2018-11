Cuneo, Scazzola: "Gara difficile per via delle tante assenze"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Dopo quello pareggiato con il Novara per il Cuneo è vigilia di un altro derby piemontese. I biancorossi domani saranno di scena al ‘Moccagatta’ di Alessandria, stadio che Cristiano Scazzola, tecnico dei cuneesi, conosce bene per aver militato nei grigi. Scazzola, nel video diffuso da campioni.cn, ha parlato innanzitutto delle assenze.

“Per quanto riguarda gli infortunati non abbiamo recuperato nessuno. Bobb è tornato dalla nazionale (del Gambia, n.d.r.), ma domani non ci sarà Mattioli per una botta che ha preso. In sostanza continueranno a mancarci sette o otto giocatori. Ma questo non sarà un problema, giocherà chi lo ha fatto meno”.

Ad Alessandria non sarà facile. “Come sempre dobbiamo pensare a fare la nostra partita. Incontriamo una squadra che ha grossi nomi e che ha dimostrato il suo valore nelle ultime partite, compresa quella di mercoledì a Vercelli dove ha conquistato un risultato non facile da ottenere grazie ad una grande prestazione. Credo sia una squadra allestita per ambire alle prime sei o sette posizioni di classifica. Perciò, come sempre, per noi sarà un’altra partita difficile da affrontare”.

Solo sei gol in undici gare potrebbero non essere un problema per i biancorossi. “Creiamo occasioni, anche se meno limpide nelle ultime gare, ma credo sia solo un caso. È importante continuare sulla strada che abbiamo intrapreso. I miglioramenti sono evidenti anche se è chiaro che sarebbe meglio se fossimo al completo”.