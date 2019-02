© foto di Giuseppe Scialla

Il tecnico del Cuneo Cristiano Scazzola dopo la sconfitta interna contro la Lucchese non usa mezzi termini per commentare la direzione arbitrale: “La partita è stata equilibrata, forse avremmo meritato qualcosina in più noi. Abbiamo preso anche un palo, c'è molto dispiacere nello spogliatoio. Mi permetto di dire una cosa sull'arbitro, se quando i giocatori incappano in qualche giornata negativa riposano per un po', il direttore di gara di oggi dovrebbe star fermo fino alla prossima stagione. - continua Scazzola come riporta Tuttoc.com - L'espulsione di Suljic non c'era, forse ci stava anche un rigore per noi. Il gol di Bortolussi? Non so cosa sia accaduto, forse l'arbitro ha anche litigato col guardalinee che aveva segnalato un fuorigioco. Lui invece sosteneva che non poteva essere mai e poi mai in posizione irregolare. Ma pensiamo alla prossima partita, dobbiamo sudarci questa salvezza fino alla fine".