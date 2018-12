Cuneo, Scazzola: "Non guardiamo la classifica. Gissi non è al massimo"

© foto di Giuseppe Scialla

In vista della sfida contro il Pontedera, il tecnico del Cuneo Scazzola ha detto: "Recuperi? Non ce ne sono e visto anche le tante assenze non avremo neanche Paolini che ha preso una squalifica in una partita fantasma, non avremo Borello che ha rimediato una botta e rientrerà la settimana prossima. Siamo in piena emergenza. Detto questo affronteremo questa gara come tutte le altre. Pontedera? Sarà una gara equilibrata per entrambi con due squadre che si equivalgono visto anche il pensiero di inizio anno di puntare entrambe su dei giovani. Rispetto a noi fa da tanti anni la C e hanno sicuramente più esperienza, penso che siamo due squadre simili ma noi dobbiamo pensare alla nostra prestazione. Classifica? Noi non la guardiamo, pensiamo alla classifica finale. Con quei tre punti tolti saremmo quinti e sarebbe stata una grandissima cosa. Sono quei margini che poi in periodi di alti e bassi che vanno messi alla giornata possono servire. Gissi? Sta crescendo e non è sicuramente al massimo. È utile alla causa ed ha caratteristiche che noi non abbiamo. In più deve ancora abituarsi al calcio italiano", le sue parole riprese da TuttoC.com.