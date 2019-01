Cuneo, Scazzola: "Partiti in ritardo rispetto agli altri"

© foto di Giuseppe Scialla

Il tecnico del Cuneo Cristiano Scazzola ha parlato del girone di andata della sua squadra ai taccuini de La Stampa: "Siamo partiti in netto ritardo rispetto a tutti gli altri, con tanti giovani. Particolari che potevano far pensare a un avvio difficile, come nei pronostici degli addetti ai lavori. Invece la realtà è stata differente. I giovani si sono adattati subito, ci hanno stupito in positivo. Il pubblico di Cuneo l’ha capito e viene volentieri a vedere una squadra che gioca bene, come da alcuni anni non accadeva a Cuneo. Siamo tutti dalla stessa parte, ragazzi, tifosi e staff. Quest’anno, i tifosi ci hanno chiesto di lottare per la maglia. Direi che li abbiamo accontentati. In casa siamo andati bene, ma anche lontano dal “Paschiero”, con tante vittorie importanti e di prestigio".