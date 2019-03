Cuneo, Scazzola: "Ritrovarci terzultimi fa arrabbiare"

Fonte: Grigionline.com

© foto di Giuseppe Scialla

Il Cuneo non interrompe la propria serie positiva ma pareggia, a reti inviolate, in casa con l’Alessandria. Al termine della gara il tecnico biancorosso Cristiano Scazzola commenta così l’esito della gara.

“Venivamo da una bella vittoria a Novara ed era importante fare risultato. Abbiamo provato a vincerla, ma non stavamo benissimo e non abbiamo certo fatto la nostra miglior partita. Incontravamo una squadra organizzata, sulla carta più forte di noi anche se la classifica non dice questo. Sul campo noi abbiamo fatto 47 punti e saremmo a tre punti dal quinto posto. Nelle ultime gare abbiamo fatto benissimo, vincendo a Novara, con l’Entella e ritrovarci terzultimi dopo un pareggio con l’Alessandria fa veramente arrabbiare. Con i punti di penalizzazione che arriveranno, per tirarci fuori dovremmo vincerle tutte e potrebbe non bastare. La sostituzione di Caso? Avevo bisogno di altre cose e lui, come gli altri, deve fare quello che gli viene detto. Comunque non c’è problema, lunedì sarà tutto a posto”.

In chiusura Scazzola elogia la prova degli avversari. “Non ha quasi mai tirato in porta, ma rispetto alle altre squadre che abbiamo incontrato nelle ultime sei-sette partite, ha giocato molto bene e per noi non è stato facile. Ma noi siamo il Cuneo, non l’Entella…”.