Cuneo, Scazzola: "Serve più cattiveria e cinismo nei sedici metri"

Il tecnico del Cuneo Cristiano Scazzola ha parlato alla stampa dopo il successo casalingo sull'Olbia: "Non era una partita facile, ma sono pienamente soddisfatto di come i miei sono riusciti a gestire il vantaggio. Abbiamo preso i tre punti, sì, ma non dimentichiamoci di averne persi altri per strada. Dobbiamo essere più cinici e cattivi nei sedici metri, e non avere paure inutili. La nostra classifica non è veritiera, guardiamo avanti con fiducia".