Cuneo, Scazzola: "Siamo in linea con le nostre aspettative"

© foto di Giuseppe Scialla

Dopo il successo arrivato contro l’Arzachena, il tecnico del Cuneo Scazzola ha parlato così in sala stampa: “Per i risultati ed i punti che abbiamo direi che siamo in linea con le nostre aspettative, anche se oggi non abbiamo disputato la nostra migliore partita. Ci siamo presi qualche rischio, ma a parte qualche lancio lungo non siamo stati impensieriti. Va detto anche che le condizioni del campo erano pessime e non ci permettevano di sviluppare il nostro gioco come avremmo voluto. E’ vero che conta il risultato ma dobbiamo riuscire a far meglio perché altrimenti diventa difficile centrare gli obiettivi. La squadra è tranquilla, ci interessa il campo quello che stiamo facendo ora. A tutto il resto ci pensa la società che finora ha fatto tutto quello che andava fatto. Il campo oggi non era degno di una partita di calcio, la sfera rimbalzava alle ginocchia, per quello che ritengo la vittoria odierna una grande vittoria. Anche sull’1-0 abbiamo avuto tante occasioni che si potevano capitalizzare meglio. Siamo una squadra giovane che prova a giocare sempre: più della metà dei nostri ragazzi arriva dalla primavera. Oggi siamo partiti con sei giovani ed abbiamo chiuso con sette, forse siamo gli unici nei tre gironi”, le sue parole riprese da TuttoC.com.